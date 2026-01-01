Нивото на река Дунав продължава да се понижава през последното денонощие. Спад между 1 и 4 см е отчетен по отделните водомерни постове в българския участък на реката, показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Най-голямо е понижението при водомерните постове в Русе и Силистра, където нивото е спаднало с 4 см.

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.

В сила остават всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на реката.

Хидроложката обстановка остава усложнена.