Парламентът прие на второ четене промени в Закона за защита на потребителите, с които се създава минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ.

Измененията определят и информацията, която търговците трябва да предоставят на потребителите преди сключването на договор за финансови услуги от разстояние, както и изискванията към онлайн интерфейса на търговците, предоставящи финансови услуги онлайн.

Поправките в закона предвиждат за всички договори от разстояние, в това число и за договорите за предоставяне на финансови услуги, сключени чрез онлайн интерфейс, задължение за търговците да предоставят функция за упражняване правото на отказ от договора от разстояние, когато потребителят сключва договор от разстояние по електронен път.

При договори от разстояние, сключени чрез онлайн интерфейс, търговецът е длъжен да предостави на потребителя възможност да се откаже от договора, като използва функция за отказ. Функцията за отказ се обозначава с думите „откажете се от договора тук“ или с подобен недвусмислен израз, който е лесен за четене. Функцията за отказ трябва да бъде на разположение постоянно през целия период, през който потребителят има право да се откаже от договора, предвиждат измененията.

Потребителят има право да се откаже от договора за предоставяне на финансови услуги от разстояние, без да посочва причина, без да дължи неустойки или обезщетение, в 14-дневен срок от сключването му или от деня, в който получи условията на договора и преддоговорната информация. Когато потребителят упражни правото си на отказ, той заплаща на търговеца без необосновано забавяне само стойността на действително предоставените финансови услуги по договора.

При използване на онлайн интерфейс от търговците за предоставяне на финансови услуги се въвежда забрана за използване на търговски практики, които могат да манипулират решението на потребителите за сключване на договор за предоставяне на финансови услуги.

Предвижда се, когато търговецът не е предоставил на онлайн мястото за търговия информацията за условията за плащане и доставка, както и за възможността за отказ от договора, или предоставената информация е невярна или непълна, или длъжностно лице на Комисията за защита на потребителите (КЗП) не може да установи контакт с търговеца чрез някое от предоставените от него средства за комуникация повече от три пъти в рамките на 10 работни дни, председателят на комисията да издава заповед, с която разпорежда преустановяване на нарушението. Заповедта се публикува на сайта на Комисията в деня на издаването ѝ, с което лицата, за които тази заповед се отнася, се смятат за уведомени и са длъжни да отстранят нарушенията.

Отхвърлено беше предложението на Любен Иванов ("Демократична България") уведомяването за спирането на интернет страницата да се връчи на засегнатото лице по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Според депутата публикуването на сайта на КЗП не е истинско уведомление.

Божидар Божанов ("Демократична България") посочи, че подобна уредба е възприета и в други закони и, ако предложението им не бъде прието днес, ще внесат отделен закон относно свалянето на сайтове.

Измененията в Закона за защита на потребителите влиза в сила от обнародването им в "Държавен вестник", с изключение на някои разпоредби, които влизат в сила от 27 септември 2026 г.