„Огромно удоволствие е да видя бъдещето на България, събрано в тази зала“, заяви премиерът Румен Радев на церемония в Министерския съвет по представянето на третия випуск на програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В рамките на церемонията бяха представени новите 15 стипендианти на програмата. Радев отбеляза, че Гранитната зала е била домакин на много събития, но представянето на младите таланти е сред най-важните.

По думите му INSAIT е създаден преди няколко години с ясната стратегическа цел да развива изкуствения интелект и високите технологии в България, но тази цел вече е надхвърлена.

„Това, което правите всички заедно – INSAIT, Софийския университет, олимпийското движение, българските училища, българските иновативни компании, изстрелва България в нова орбита“, заяви премиерът.

Той посочи, че ако преди десетилетие мощта на една държава се е измервала основно с размера на индустрията и финансовия ѝ капацитет, днес, с развитието на изкуствения интелект, икономическият потенциал все повече се свързва с таланта, научните изследвания и моделите, които една държава развива.

„Това са коренни, дълбоки промени и аз се радвам, че България чрез тази изключително ефективна симбиоза и силна екосистема, която се изгради около INSAIT, вече е в центъра на този процес“, каза Радев.

Той заяви още, че България заема „изключително високо място“ в областта на високите технологии и изкуствения интелект и благодари на високотехнологичните компании, които подкрепят развитието на българските таланти.

Радев пожела на стипендиантите от третия випуск на EXPLORER да работят за България и да допринасят за утвърждаването ѝ като водеща държава в областта на изкуствения интелект и високите технологии.

БТА

„България се грижи за своите млади умове“

Третото издание на програмата EXPLORER показва, че България се грижи за своите млади умове, заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Той посочи, че идеята на института е младите хора да могат да развиват пълноценно възможностите си и да изграждат знанията и уменията си още по време на студентските си години.

„Дерзайте, превърнете се в светъл пример за тези, които идват след вас“, пожела Вълчев на стипендиантите.

По думите му зад успеха на младите хора стоят техните семейства и учители, които са ги подкрепяли и са им отваряли врати към нови възможности.

„Правете това, за да може България да заеме своето достойно място в света“, каза министърът.

15 нови стипендианти

В България има възможност да създадем условия на световно ниво за развитието на науката и за българските млади таланти, заяви ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Елиза Стефанова.

„Вярваме, че вие сте бъдещите технологични лидери на страната, които ще направят така, че България да бъде не само регионален, а и световен център за иновации“, каза тя.

Проф. Стефанова призова стипендиантите да бъдат смели, защото според нея именно смелите умове, които творят днес, ще бъдат успешни.

По думите ѝ програмата EXPLORER обединява академичните традиции и авторитета на Факултета по математика и информатика, научната сила на INSAIT, подкрепата на държавата и бизнеса, който инвестира в развитието на науката.

„Огромни предизвикателства има пред висшето образование, но Софийският университет има своя отговор – ние създаваме условия в България на световно ниво и условия, при които нашите български таланти да останат и да се развиват и още от първия ден да получат възможност да работят с учени от световно ниво в областта на изкуствения интелект“, допълни ректорът.

Тя отбеляза, че резултатите от първите два випуска на програмата вече са видими.