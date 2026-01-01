Притеснява ни юридическото наследство от тези договори. Когато се прави каквото и да е било, а още повече, когато става въпрос за един измъчен обект, защото това е един измъчен обект и касае пряко над 1 млн жители в България, те имат пряко отношение за изграждането на магистрала „Хемус“ и най-вероятно тези жители щяха да бъдат повече, ако беше изградена магистрала „Хемус“ навреме. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който посети град Велико Търново, където се срещна с кметове на общини в регионите, разположени по продължението на магистрала „Хемус“.

Той обсъди хода на строителството на АМ „Хемус“ с двадесет кметове от общините в областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Габрово, заедно с областния управител Марин Богомилов и кмета на Търново Даниел Панов.

Шишков: Договорите за изграждането на АМ „Хемус“ са сключени по начин, ощетяващ държавата

Получихме ясна подкрепа от всички кметове, които поискаха магистрала „Хемус“ да започнем да я строим сега и веднага, отбеляза Шишков.

Това означава да направим анекси и да продължим да я строим по начина, по който сме я наследили юридически, каза още той.

Няма значение чии са фирмите, ясно е, че те не са нито наши, нито на кметовете, нито на когото и да било. Тези фирми сега ще трябва да докажат на цялото българско общество, че са истински строителни фирми. Защото когато ние получим тази подкрепа и когато сключим нови споразумения по съвсем други и ясни правила, контролът ще бъде различен, тогава ще трябва те да покажат на обществото. А обществото се обединява върху това, че иска сега и веднага да се построи магистрала „Хемус“.

Шишков: Цялата АМ „Хемус“ е прокурорска, това е пътят на грабежа

Който излезе и каже - "вие искате отново да строите с тези фирми?", това ще означава, че те искат да саботират процес на Северна България. Ние няма да си го позволим, категоричен е министърът.

По думите му и да се стигне до нови процедури, най-вероятно фирмите ще бъдат същите. "През следващите седмици трябва да финализираме преговорите със строителния бранш и да направим, така че да върнем строителите там, където им е мястото".

За Седми лот ще направим препроектиране и се надявам в рамките на следващата година да строителите да влязат в обекта и там. Считаме, че до следващите 2 години и половина - най-много 3 години, магистрала „Хемус“ ще има до Велико Търново, а в следващата още една година, магистрала „Хемус“ ще бъде изградена в цялост, посочи той.

Говорихме и за магистралата, която е от Русе до Велико Търново. Там се строят първите два лота. Предстои в следващите дни да бъде възложен подробен устройствен план на лота, който е до Велико Търново, с което ще затворим процедурата, която има за ОВОС (Оценката на въздействието върху околната среда). От Велико Търново предстои също възлагане, но в съвсем друга фаза за това да бъде изградена цялостна магистрала до "Маказа".

Прокуратура разследва злоупотреби при изграждането на Лот 4 на АМ „Хемус“ и Северната скоростна тангента

Не просто Северна България не е забравена, но в следващите години транспортната свързаност между Северна България и Южна България ще бъде факт. Всички искаме да се случи веднага, но това, което може да направим, е от утре да започнем да строим, заяви Шишков.

Сега няма да плащаме аванси. Първо ще ги изработят, после ще започнем да плащаме и ще плащаме и след като бъде построена. Това е веднъж гаранция за контрол на качеството и второ - това са възможностите на бюджета, отговори той на въпрос за финансирането на строителството на „Хемус“.