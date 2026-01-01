Договорите за изграждането на автомагистрала „Хемус“ са сключени по начин, при който държавата е ощетена както финансово, така и юридически. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание относно състоянието на договорите и бъдещата реализация на проекта.

Той посочи, че са били предоставени авансови плащания от 35 процента, въпреки че за част от участъците не е имало необходимата строителна готовност. По думите му са раздадени над 1 млрд. лева, а на места не е имало дори одобрени подробни устройствени планове.

„Не е логично да получаваш аванси за неща, които не можеш да започнеш да строиш“, каза министърът.

Той определи като основен проблем и начина, по който са били възлагани договорите от държавното дружество „Автомагистрали“. Според него дружеството е поело ангажимент да осигури необходимите условия за строителство, включително подробни устройствени планове и разрешения за строеж.

Министърът заяви, че държавата трябва да продължи реализацията на проекта, като предупреди, че механичното прекратяване на договорите може да доведе до още по-големи щети.

„Магистралата „Хемус“ ще бъде построена“, заяви той. Предстои да бъдат допроектирани седми и осми участък и да бъдат предприети действия за одобряване на инвестиционнен проект за девети лот.

При посещение в Плевенско преди два дни министър Шишков каза, че съвсем скоро магистрала „Хемус“ ще започне да се строи на съвсем други обороти, като в участък 4 се извършва строителство и в момента. Съвместно с държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД и строителните фирми се търсят варианти, чрез които през следващите две и половина-три години трасето ѝ да стигне до пътя Русе - Велико Търново.

Пред депутатите Шишков каза, че цялата магистрала може да бъде завършена за около четири до четири и половина години.

По думите му първият лот вече е завършен, вторият има разрешение за строеж, но строителството по него е изостанало. При третия лот близо половината е готова, но участъкът в момента няма пълноценно транспортно свързване, тъй като достига до междуселски път и отклонението за Плевен и Ловеч.

Шишков посочи, че при края на втори и началото на трети лот вероятно ще се наложи препроектиране заради сериозно мостово съоръжение.

За четвърти лот министърът заяви, че е установено незаконно строителство, извършено преди да са били приключили необходимите процедури. По думите му впоследствие е бил направен опит вече извършеното строителство да бъде представено като временен път и да бъде узаконено със съответните документи.

„Няма да събаряме незаконното строителство, но няма да си затваряме очите за него“, каза Шишков. Той посочи, че предстои да бъде търсен законов ред за уреждане на ситуацията с четвърти лот.

Пети и шести лот имат издадени разрешения за строеж, но строителството по тях не е започнало. Според Шишков те имат фронт за работа и могат да бъдат реализирани в посочения срок.

За седми и осми лот министърът каза, че е необходимо препроектиране, като според него е разумно двата лота да се разглеждат заедно, тъй като решават един и същ транспортен проблем.

Девети лот е готов за започване на строителство, но това ще стане след като бъде гарантирано, че връзката с осми лот няма да бъде компрометирана.