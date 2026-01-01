През следващите дни за текущо поддържане на участъци от автомагистрала (АМ) „Хемус“ в Софийска и Ловешка области временно ще се променя организацията на движение, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Днес между 7:00 и 15:00 ч. ще се премахва крайпътна растителност в отсечката между 82 и 84 км на магистрала „Хемус“ на територията на област Ловеч. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете платна за движение, като последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничения в активната и изпреварващата лента.

Днес и на 31 август от 8:00 до 16:00 ч. ще се премахват крайпътни дървета в платното към Варна в два участъка на „Хемус“ в Софийска област. Днес планираните дейности ще се извършват между 12 и 13 км на магистралата, а на 31 август ще се работи в отсечката от 13 до 14 км. При изпълнение на дейностите последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като трафикът ще преминава без ограничения в активната и изпреварващата лента.

От 1 до 3 септември между 8:00 и 16:00 ч. ще се почистват дъждоприемните шахти в платното за Варна в отсечката от 19 до 23 км на „Хемус“. При изпълнение на поддържащите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента, а превозните средства ще се насочват в активната.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.