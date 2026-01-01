Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков инспектира трасето на участък 4 от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Плевен. Посещението е част от националната обиколка в рамките на инициативата „Регионите говорят“, чиято цел е да установи напредъка и да ускори решаването на проблемите с ключови инфраструктурни и водоснабдителни проекти в Северна България.

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"Цялата магистрала "Хемус" е прокурорска, това е пътят на грабежа. От тази ситуацията трябва да се излезе. Става въпрос за едно незаконно строителство от 2021 година и разплатено през 2026 с документа, че е било изпълнено през съответната година", каза той и увери, че няма да спре строителството на магистралата.

Шишков допълни, че предстои да внесе изменения в Закона за устройство на територията, за да може всички незаконни строителства, допускани някога, да намерят своето решение. По думите му магистралата ще започне да се строи съвсем на други обороти. "Търсим вариант съвсем скоро да направим така, че в следващите две години и половина да стигне до Велико Търново", каза той.

Шишков бе запитан дали е реалистично да ги има 7, 8 и 9 лот и стопанството около Търговище. "Категорично е реалистично, само че не говоря за тях, защото първо трябва да ги проектираме, това ще бъде след година и половина", обясни той.

"Според мен трябва да се съсредоточим да построим магистралата до Велико Търново, важно е да направим големите инфраструктурни обекти, това е смисълът да развитието на регионите. Всички очакват просто да се построят магистралите и да се развият регионите", допълни министърът.