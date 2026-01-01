Някога те обитавали само планините и горите. Днес черните мечки се осмеляват да навлизат дори в предградията на Лос Анджелис, привлечени от храната и водата. Американската черна мечка е един от осемте вида мечки на планетата.

Тя е единственият вид, чиято популация продължава да се увеличава, а броят на представителите му е по-голям от този на всички останали видове, взети заедно.

С други думи, няма повод за безпокойство - американските черни мечки се чувстват много добре. Те обаче все по-често се отдалечават от отдалечените планини и навлизат в градовете, съобщава „Ню Йорк Таймс“. Затова хората ще трябва да се научат да съжителстват с тях.

По оценки на експерти в Калифорния има около 60 000 черни мечки. През последните години те постепенно са разширили територията си до предградията на градовете. Около Лос Анджелис редовно може да бъде видяна мечка, която се разхлажда в частен басейн или се разхожда по улиците на Града на ангелите в търсене на храна.

Миналата година служителите на Калифорнийския департамент по рибата и дивата природа са регистрирали 2735 сигнала и съобщения за черни мечки. Броят им е значително по-висок от 425-те сигнала, отчетени десет години по-рано, въпреки че общите данни съдържат значителна възможност за грешка заради развитието на системите за проследяване. Подобно на енотите, тези големи бозайници са всеядни и се страхуват от хората.

В Лос Анджелис Катрин Баргър, член на управата на окръга, обяснява, че общностите, разположени в подножието на планините, вече трябва да се съобразяват с тези посетители. Тя обаче отчита и увеличаване на присъствието на мечки в жилищните квартали.

„Да се озовеш лице в лице със 135-килограмова мечка може да бъде страшно“, признава тя. „В повечето случаи обаче тези животни просто търсят храна или прохлада, преди да си тръгнат.“

Според проучване на Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA) глобалното затопляне и горските пожари принуждават мечките и други диви животни да навлизат в населени райони. В САЩ климатичните промени доведоха до конфликти между дивата природа и човешките общности, като например нашествието на пауни в село във Флорида през 2023 г.

В Калифорния мечките обаче предизвикват особен интерес.

„Преминаваме през всякакви емоции - от страх до тревога“, разказва Брайън Гордън, жител на Монровия, предградие на Лос Анджелис, разположено в подножието на планините. „Поставяме камери навсякъде, опитваме се да ги възпираме, изграждаме огради и правим всичко останало, за да се защитим. След няколко месеца обаче осъзнаваме, че всъщност е доста спокойно.“

Заедно с партньора си Брайън Гордън в крайна сметка създава профил в Instagram, за да споделя опита си от хармоничното съжителство между хората и големите хищници.

Други жители обаче са по-малко толерантни към новите си съседи. Такъв е случаят с Кен Джонсън, който прекарва по-голямата част от живота си в Алтадена, друга общност в подножието на планините в окръг Лос Анджелис.

През 2025 г. 225-килограмова черна мечка се появила в дома, в който е прекарал детството си, и частично разрушила вентилационните тръби, което довело до изтичане на газ. За да се справи с животното, Кен Джонсън се обърнал към организацията Bear League, която му помогнала да постави електрифицирани постелки, причиняващи лек токов удар на мечките, за да ги научат да стоят на разстояние.

Арджун Дхир, координатор на изследванията на черните мечки в Калифорнийския департамент по рибата и дивата природа, обяснява, че тези животни са издръжливи и могат да живеят при различни климатични условия.

Според него обаче склонността хората да им приписват човешки качества, включително да им дават имена, може да насърчи неподходящо поведение. По незнание някои хора могат да оставят храна навън с надеждата да привлекат мечки. Това може да направи животните и малките им по-зависими от човешката храна и съответно по-агресивни.

„Искаме да запазим дивия характер на мечките“, заявява той. „Мечка, която е хранена, е мъртва мечка.“