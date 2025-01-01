Чрез съвременни ДНК анализи ще бъде извършено актуално преброяване на популацията от мечки на територията на Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП), съобщиха от пресцентъра на предприятието. Набирането на проби за генетичен материал е част от националния проект за мониторинг на популацията на кафявата мечка в България. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на проекта ще бъде направено проучване на половата структура, генетичното разнообразие и възможни случаи на близкородствено кръстосване. Събраните проби ще бъдат анализирани в специализирана генетична лаборатория в Словения, по утвърдена научна методика.

Теренните екипи, които извършват събирането на проби, са преминали обучение от експерти от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), включващо методика за работа и добри практики при събиране на генетичен материал от естествената среда на животните.

Координатор на проекта е ИАОС. В неговото изпълнение участват пет от шестте държавни горски предприятия, както и дирекциите на националните паркове „Централен Балкан“, „Рила“ и „Пирин“. ЮЦДП – Смолян ще има ключова роля в събирането на проби в национален мащаб, тъй като по предварителни данни територията на предприятието се обитава от половината от мечките в България. По този начин ще се допринесе за научнообосновано планиране на природозащитни политики и за опазването на един от най-емблематичните видове в българската природа.

Събирането на пробите продължава до края на ноември, а изследванията и анализите - до март 2027 г.

През август са проверени общо шест сигнала за нападения на мечки, съобщи за БТА Екатерина Гаджева – директор на Районната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Смолян. От началото на годината експерти от РИОСВ – Смолян са се отзовали на 58 сигнала за набези от екземпляри от вида кафява мечка. При 51 от извършените проверки са установени щети от защитения вид върху селскостопанско имущество, а при седем от случаите не са събрани доказателства, че щетите са нанесени от мечка.