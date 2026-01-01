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Матей, Мария и Теодора от Вулканите бяха изпратени на битка за спасение

Любителката на екстремни спортове Юлия Атанасова успя да си спечели място във Войната на племената на “Игри на волята”. След оспорваната битка с останалите членове на Обречените, тя ще заеме място в отбора на Канарите.

Игри на волята

Денят в надпреварата започна с номинационен дуел между Вулканите и Канарите. Сблъсъците протекоха с доминация от страна на Зелените, които диктуваха темпото през по-голямата част от времето и надвиха опонентите си с общ резултат от 8 на 5 точки.

Игри на волята

Загубата изпрати Червените на племенен съвет, който доведе до спорове между съплеменниците. В крайна сметка отборът реши, че студентът Матей, инфлуенсърката Теодора и катерачката Мария ще се борят за оцеляване в “Игри на волята”.

Игри на волята

Арената приветства и първата битка между изгнаниците от Блатото. В нея Марио, Юлия, Петър, Йордан, Тончо, Елена, Виктория и Стиван се изправиха един срещу друг в битка. След колебание от страна на Йордан, Юлия заслужи място в голямата игра.

Игри на волята

Игри на волята

Заплетените битки в Дивия север продължават утре със следващата капитанска битка, която ще промени съдбата на един от шестимата номинирани, а новото попълнение в Стопанството Юлия ще изпрати един от Канарите в изгнание.

Игри на волята
Игри на волята

Не пропускайте “Игри на волята” в четвъртък, 10 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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