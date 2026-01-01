Правителството прие промени в пътната карта за завършване на автомагистрала „Струма“, с които се актуализират сроковете по проекта и се осигурява продължаваща координация с екологични организации при изпълнението на Лот 3.2. Това съобщиха от Министерския съвет.

С измененията се цели отразяване на актуалния статус на проекта и преодоляване на натрупани забавяния по реализацията на стратегическия инфраструктурен обект. Предвижда се и засилване на координацията между институциите и неправителствения сектор, включително при отчитане на екологичните аспекти в процеса на проектиране и строителство.

Автомагистрала „Струма“ е ключов инфраструктурен проект, свързан с подобряване на транспортната свързаност на България със съседни държави от Европейския съюз и НАТО.

В рамките на изпълнението на Лот 3.2 се предвижда продължаващо сътрудничество с екологични организации и съобразяване с всички изисквания, свързани с опазването на околната среда.

Също така се предвижда издаването и актуализирането на заповедта за състава на работната група да бъде възложено на министъра на околната среда и водите с цел осигуряване на координация с екологичните неправителствени организации.