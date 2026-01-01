Гръцкият певец Йоргос Мазонакис, една от звездите на гръцката музика, е починал днес на 54-годишна възраст в болница в Атина, съобщи телевизия Скай.

Според информацията певецът е починал от инфаркт.

По първоначални сведения той се е почувствал зле и е посетил частен медицински кабинет, където лекарите са разпознали сериозността на състоянието му и са повикали бърза помощ. Въпреки усилията на медиците обаче той е починал по-късно в болницата „Елпис“ в атинския квартал Амбелокипи.

Йоргос Мазонакис е имал концерти и в България, където за последно пя през 2023 г.

Мазонакис е една от най-популярните фигури на съвременната гръцка музикална сцена. Той започва своята кариера още в началото на 90-те години и бързо се налага с характерния си стил, който съчетава традиционното звучене с модерни поп елементи. С времето се превръща в едно от най-разпознаваемите имена в гръцката музика, с множество хитове и силно сценично присъствие. Освен като изпълнител, той е познат и с участията си в телевизионни формати и турнета в различни страни.