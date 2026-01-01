Нападенията на мечки в Япония достигнаха рекордни нива. Между април 2025 г. и март 2026 г. са регистрирани 13 смъртни случая и над 220 ранени. За сравнение, през предходния период са загинали трима души, а 82 са били ранени.

С наближаването на есента, когато мечките активно търсят храна преди зимата, властите са в повишена готовност.

Защо мечките се приближават?

Експерти свързват увеличаването на срещите с обезлюдяването на селските райони, изоставянето на земеделски земи и намаляването на броя на ловците.

Климатичните промени допълнително усложняват ситуацията. Плодовете, горските растения и жълъдите, с които се хранят мечките, стават по-оскъдни, което ги кара да търсят храна близо до хората.

„Но те знаят, че един източник на храна остава непроменен: човешките отпадъци“, казва изследователят Лиъм Адкок от Изследователския център за дивата природа „Пикио“.

Миналата година в Япония са регистрирани около 50 000 наблюдения на мечки.

AI и дронове срещу мечките

Японски региони като Гунма, Тояма и Ишикава вече използват камери с изкуствен интелект, които разпознават мечки и автоматично сигнализират властите.

В Хокайдо специална станция за дронове може да издигне безпилотен апарат във въздуха около 10 минути след сигнал за забелязана мечка. Дронът проследява животното, докато на място пристигнат служители.

Подобни системи се използват основно за несмъртоносно прогонване.

Робот-вълк за 4000 долара

Едно от най-необичайните решения е Monster Wolf – аниматронен робот, който имитира воя на изчезналия японски вълк.

Захранваният със слънчева енергия робот струва около 4000 долара и първоначално е разработен за защита на земеделски площи. Според производителя продажбите му са се удвоили на фона на увеличаващия се брой мечки в градските райони.

Компанията разработва и малка преносима версия за туристи, къмпингуващи и риболовци.

Технологиите не са достатъчни

Експерти предупреждават, че AI, дроновете и роботите не са универсално решение.

„Използването на изкуствен интелект, дронове и роботи струва много. Те не са лесни за изграждане, използване и мащабиране в национален мащаб“, казва инженерът Даниел Коджа.

Той е създател и на Kumamap – приложение, което събира информация за наблюдения и инциденти с мечки от различни източници. Към началото на август то има близо 6 милиона потребители.

Старо решение: кучета срещу мечки

Наред с новите технологии Япония използва и традиционен метод – специално обучени кучета за прогонване на мечки.

Изследователският център „Пикио“ използва карелски мечи кучета, които проследяват, лаят и прогонват животните от населените места, без да ги нараняват.

Според Адкок комбинацията от технологии и несмъртоносни методи може да помогне на Япония да намери баланс между безопасността на хората и опазването на мечките.