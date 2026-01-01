Президентът Илияна Йотова заяви подкрепа в процеса на присъединяване на Модова към ЕС на среща с вицепремиера на страната и министър на външните работи Михай Попшой, който е на официално посещение в България.

Както България, така и Молдова имат интерес значителната българска общност в страната да съхрани езика си, своята идентичност, култура и традиции. Обща цел трябва да бъде и насърчаването на инвестициите особено в Тараклия – район, компактно населен от етнически българи, за да имат хората там перспектива за развитие, каза още Йотова по време на срещата.

Българският държавен глава и молдовският вицепремиер отбелязаха добрите двустранни отношения и значението на българската диаспора като мост между двете държави. Президентът посочи, че в рамките на плана за административно-териториално преустройство на Молдова с взаимни усилия е постигнат консенсус за запазването на целостта на Тараклия. Илияна Йотова и Михай Попшой подчертаха, че са видими вече положителните резултати от преобразуването на Тараклийския университет във филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“. „Освен че нарасна броят на студентите и се повиши качеството на образованието, той е и възможност за развитие на региона“, каза министър Попшой. Президентът акцентира и върху необходимостта от стимулиране на българските инвестиции в Молдова, като предложи създаването на индустриална икономическа зона с участието на двете държави, което ще обърне негативните демографски тенденции в региона.

Илияна Йотова приветства прогреса на Молдова в преговорите за присъединяване към Европейския съюз. „Страната ви показва бърз и устойчив напредък в този процес, което говори за много добра организация. В наше лице имате голям съюзник по пътя към европейско членство“, каза президентът, като заяви политическата и практическата подкрепа, която България може да окаже. От своя страна Михай Попшой благодари за постоянната и твърда подкрепа на България по европейския път на Молдова.

По-рано днес вицепремиерът и министър на външните работи на Молдова Михай Попшой се срещна и разговаря и с българския външен министър Велислава Петрова, която също увери, че България ще продължи да подкрепя Молдова по нейния европейски път.