Това, което в момента правим, е държавата да използва пълноценно ТОЛ камерите, които отдавна ги има, но дълго време се използваха от лица и структури извън държавата. В момента всички данни от тези камери ще ги извадим на таблетите на пътните полицаи, за да е ясно за един полицай кога има водач с рисков профил и този водач ще бъде засечен още в самото си движение от първите камери, тази информация ще се подаде към таблета на пътния полицай и той ще изведе този водач. По този начин ще реагираме превантивно, а не да следваме събитията, както беше досега. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев за приетия на заседание на Министерския съвет План за действие за ограничаване на риска от тежки пътнотранспортни произшествия и повишаване безопасността на движението по пътищата.

Той обясни, че се работи да се въведат т. нар. електронни доказателствени записи, които да се ползват като доказателства за определен тип нарушения. Работим и по автоматизиране на процеса когато бъдат засечени от камерите определени нарушения, автоматично да се подава информацията и да се генерират по автоматичен път електронни фишове, които да бъдат връчвани от пътните полицаи.

Амбицията ни е, когато се пресича територията на страната от чуждестранни шофьори с пътни превозни средства, регистрирани в чужбина, те да могат да бъдат спирани своевременно, когато са извършили нарушения, и да им бъдат връчвани фишове или актове, преди да са напуснали територията на страната, посочи министърът.

Министърът на вътрешните работи обясни, че най-важното, което касае МВР, е обединяването на контрола по пътя. Установихме, че този контрол е разпокъсан в три институции - БГТОЛ, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и МВР. Много трудно се правеха кординиран акции между трите институции, много трудно се създаваше организация. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ имаше ограничен капацитет, а доста функции по контрол, които нямаше как обективно да изпълнява, включително, че не работеше през почивните дни.

Той обясни, че в момента се обединява контрола в МВР, отделят се достатъчно екипи, които ще спират на пътя и ще правят комплексни проверки - не само нарушения от Закона за движение по пътищата, а и всички нормативни актове, които досега са следени от БГТОЛ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Вярваме, че така ще се подобри ефективността.

Тръгваме амбициозно. Планът за действие за ограничаване на риска от тежки пътнотранспортни произшествия и повишаване безопасността на движението по пътищата за нас е революционен. Проблемът досега беше липса на отговорности между многого институции, нехомогенна дистрибуция на данни. Различни институции, припокриване на отговорности и по този начин неефективно управление на риска, съчетани с недобрата инфраструктура, води до сериозни пътни произшествия. Тази година имаме рекорден брой жертви. Това каза министърът на транспорта Георги Пеев във връзка с пътната реформа.

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Трябва ясно да се каже кой отговаря за безопасността в България, отбеляза той.

Физическият контрол на пътя досега беше разделен между много институции - МВР, ДАИ, АПИ, "Митници".

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Ние трябва да имаме един орган, който отговаря за контрола на пътя и това ще бъде МВР, посочи Пеев.

Ще се опитаме да спрем случайните проверки, ще бъдат спирани автомобили и камиони на базата на рисков профил, когато има причина да бъдат спирани, обясни той.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в лицето на АПИ и общините ще запази контрола върху инфраструктурата. Те трябва да се грижат за инфраструктурата, това е тяхното задължение.

По никакъв начин няма да се променят събирането на такси и паричните потоци. Събирането на ТОЛ такси трябва да отива за подобряване на инфраструктурата, каза още министърът.

Той каза, че има план да се направят специализирани полигони, които ще бъдат около шест броя, за младите водачи. Когато някой вземе книжка, ще бъде задължен в следващите две години да премине обучение на такъв полигон, където има специфични ситуации, за да се придобият умения, които не се придобиват с един шофьорски курс.

Ще направим всичко възможно планът да се изпълни, защото вярваме, че той значително ще подобри безопасността. Ще работим за намаляване на жертвите на пътищата, защото полвинчати мерки не водят до нищо и така войната по пътищата ще продължи, категоричен е той.

Министър Пеев каза още, че ще бъдат включени всички средства, с които разполага държавата, защото има такива, които съществуват, но не се използват, има такива, които трябва да се модернизират, има такива, които трябва да се закупят. Планираме да има сензори, които отчитат качеството на гумите.

Ние ще инвестираме в технологии, но няма да имаме голямо парично изражение. С тази реформа няма да се влагат пари, а по-скоро ще се има правилно управление на ресурсите и процесите, посочи Пеев.

По думите на Демерджиев със системите, които ще бъдат придобити допълнително - тяхното използване ще доведе до генериране на много повече приходи за държавата. Например от установяване на претоварени автомобили, санкции за нещо, което не е плащано на държавата като допълнителния товар.

Очаквайте подробности!