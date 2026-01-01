Все по-често говорим за пътната безопасност. Тя изисква не само превенция, но и надеждна и всеобхватна информация. Това налага създаването на единен контролен орган, тъй като в момента всички тези дейности са разпокъсани.

Това заяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на Министерския съвет.

„Ще приемем план за реформа на пътната безопасност. На базата на вече съществуващите органи ще бъде създаден единен национален орган – Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“, с единен национален център“, посочи Радев.

„С единен център за контрол на тази информация, основаващ се на сегашната система ТОЛ, ще бъдат включени всички източници на информация за движението по пътищата – общински камери, бодикамерите на полицаите. Ще има информация и за второстепенните пътища. Цялата информация ще се наблюдава денонощно, в реално време.

От нея ще се ползват Агенция „Митници“, НАП, горските служители и други институции. Ефектът, който се очаква, е първо повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и повишена събираемост от Агенция „Митници“, тол системата и НАП“, посочи Радев.

„За да има безопасност, трябва да има и европейски пътища. Все още сме далече от тази цел. В МРРБ и Министерството на транспорта ще бъде извършен анализ докъде сме стигнали с изграждането и проектирането на транспортната инфраструктура.

Бяха идентифицирани стратегическите проекти за развитието на нашата транспортна система. Извършва се и детайлен финансов и правен анализ на тези проекти. Нашият проблем в момента е, че липсва проектна готовност“, заяви Радев.

Премиерът обяви, че ще бъде проведена среща със строителния бранш и граждански организации. Целта е да бъде представено всичко, направено до момента, както и да бъдат определени стратегическите обекти, начинът, по който ще се процедира с тях, и кои от проектите ще бъдат финансирани с публични средства и кои – с европейско финансиране.

„Резултатите от PISA, за съжаление, са катастрофални. Трябва да има по-голям дял на средното професионално образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения“, предложи той на министъра на образованието.





Допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК) и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. предстои да обсъди Министерският съвет на редовното си заседание днес.

В дневния ред е и проект на постановление за тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Министрите ще разгледат и проект за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Кабинетът ще обсъди още промяна в състава на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции.

В дневния ред са включени и решения, свързани с участието на България в международни и европейски формати. Сред тях е българското участие в програмата на павилиона на страната по време на климатичната конференция на ООН в Анталия през ноември, както и позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси, част „Кохезионна политика“, в Дъблин.

Министерският съвет ще разгледа и споразумението с Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество.

Очаква се министрите да обсъдят и допълнителни средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта за изплащане на минималните диференцирани размери на средствата за физическа активност, спорт и туристическа дейност.