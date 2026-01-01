Засилен фискален контрол извършва Националната агенция за приходите (НАП) от началото на август на граничните пунктове с Гърция и Румъния. Проверките се извършват на база анализ на риска и са насочени към превозите на стоки с висок фискален риск.

За периода от 8 август до 8 септември са проверени над 9800 превоза. За сравнение, през същия период на миналата година проверените превози са били около 2700. Така броят на проверките се е увеличил с над 7000.

Това съобщи главен инспектор Адриан Василев, началник на сектор към Главна дирекция „Фискален контрол“ на НАП.

Установени са 59 нарушения

При извършения контрол са установени 59 нарушения на данъчното законодателство. Наложени са 162 обезпечителни мерки на обща стойност над 633 000 евро.

За същия период на миналата година наложените обезпечителни мерки са били 128, като общата им стойност е била около 352 000 евро.

Сред по-интересните случаи, установени при проверките, е превоз на спортен автомобил „Ферари“, чиято стойност е около 436 000 евро.

Получателят на автомобила е имал изискуеми задължения към НАП. Поради това са наложени обезпечителни мерки в размер на около 137 000 евро.

„Автомобилът не се иззема. Налагат се обезпечителни мерки във връзка със задълженията, като се обезпечава автомобилът“, обясни Адриан Василев.

Той уточни, че докато задължението не бъде погасено, автомобилът не може да бъде продаван или използван от получателя по начин, който би възпрепятствал обезпечаването.

Два автомобила за 59 000 евро не са били декларирани

Друг установен случай е свързан с два автомобила на обща стойност около 59 000 евро.

Превозът им не е бил предварително деклариран пред органите на НАП. За нарушението е наложена имуществена санкция в размер на 23 600 евро.

По думите на Василев законът изисква стоките да бъдат предварително декларирани. При неизпълнение на това задължение санкцията може да достигне 40% от данъчната основа на стоките.

Опитвали да прикриват стоки в товарни бусове

При засиления контрол са установени и осем случая на опити за заобикаляне на фискалния контрол.

Сред използваните подходи е прикриване на стоки с различни материали в задната част на товарни бусове. Зад тях е била скрита реално превозваната стока.

Проверките се извършват на база анализ на риска, като целта е да бъдат идентифицирани превозите, при които има по-висок риск от нарушения на данъчното законодателство.

При неизпълнение на обезпечението НАП може да изземе стоката

Главният инспектор посочи, че през настоящата година са регистрирани 29 случая, при които наложените обезпечителни мерки не са били изпълнени.

При такива случаи НАП пристъпва към изземване на стоката.

НАП подкрепя по-добра координация между институциите

Адриан Василев коментира и обсъжданите между институциите мерки за подобряване на пътния контрол.

По думите му НАП подкрепя инициативите за по-добра координация между институциите и по-добра организация на контрола по основните пътни направления.

Целта е различните институции да обменят информация и да координират действията си, така че контролът върху движението на стоки и спазването на данъчното законодателство да бъде по-ефективен.