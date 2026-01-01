Украинската армия е изправена пред все по-сериозен натиск в Донецка област, където руските сили бавно се приближават към Славянск и Краматорск – два от ключовите градове в украинската отбранителна линия, пише CNN.

Краматорск остава важен опорен пункт за украинските сили в Донбас, но руските атаки вече са ежедневие. Почти всички мостове в града са разрушени, а ударите с управляеми авиационни бомби и дронове са се превърнали в част от ежедневието на местните жители.

„Атаките се случват десетки пъти на ден. Ударени са автомобили, комунални и жилищни сгради, административни сгради и гаражи. Те просто подпалват всичко“, разказва пред CNN военнослужеща, която служи като прессекретар на 93-та механизирана бригада и е базирана в Краматорск.

Според нея през нощта и рано сутринта по улиците почти няма хора. През деня обаче военнослужещите се движат с оръжие заради постоянната заплаха от дронове.

Русия напредва бавно, но последователно

Първото посещение в Киев на специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и на зет му Джаред Къшнър приключи в неделя без съществен пробив в дипломатическите усилия.

На бойното поле ситуацията също се променя в полза на Москва. Украйна, която през пролетта успяваше да освобождава повече територия, отколкото губеше, сега постепенно губи позиции по няколко направления в източната част на страната.

Според анализатори бърз руски пробив не се очаква, но руските сили продължават да извършват инфилтрационни операции и постепенно да се придвижват към Славянск, Краматорск и Константиновка.

Данните на Института за изследване на войната (ISW) показват, че през август руските сили са завзели или проникнали в около 124 кв. км украинска територия. Това е приблизително една четвърт от площта, която Русия е завзела през същия месец на предходната година.

Напредването е бавно и струва скъпо на Москва. Според западни разузнавателни оценки Русия губи около 40 000 военнослужещи месечно.

Какво представлява „крепостният пояс“?

Русия постепенно оказва натиск върху т.нар. „крепостен пояс“ – верига от силно укрепени градове в Донецка област, които формират гръбнака на украинската отбрана в региона.

Към него обикновено се причисляват Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Тази отбранителна линия е от ключово значение за защитата не само на оставащата под украински контрол част от Донбас, но и на териториите по-далеч на запад.

Релефът, населените места, пътната мрежа и железопътните линии създават естествена бариера пред руското настъпление към по-слабо защитените и по-рядко населени райони.

Опасението на Киев е, че евентуален пробив в тази зона може да позволи на руските сили да продължат настъплението си по-дълбоко в Украйна.

Затова през последните години Украйна инвестира значителни ресурси в укрепването на Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Отбранителната линия постепенно отслабва

„Крепостният пояс“ постепенно губи своята устойчивост. Константиновка, която е най-южната му опорна точка, вече до голяма степен е загубила значението си като отбранителен център. Руските сили прекараха близо година в опити да установят контрол над града.

Ситуацията там е показателна за начина, по който Москва води настъплението си. Вместо бързо да превзема населените места, руската армия води продължителни и изтощителни боеве, които постепенно разрушават инфраструктурата и превръщат градовете в необитаеми зони.

На руските сили бяха необходими девет месеца, за да превземат Бахмут, и близо две години, за да установят контрол над Покровск – важен логистичен център.

И в двата случая градовете бяха до голяма степен разрушени, а стратегическото им значение за Украйна беше силно намалено.

Москва продължава да преследва военните си цели

Въпреки бавния темп на настъплението всяко териториално завоевание има значителна пропагандна стойност за Кремъл.

Руският президент Владимир Путин многократно е заявявал, че Москва няма намерение да се отказва от военните си цели в Украйна, включително от установяването на пълен контрол над Донецка и Луганска област.

Според помощника на Путин и руски преговарящ Юрий Ушаков президентът е заявил пред Уиткоф и Къшнър, че руската армия постига „осезаем напредък“ на бойното поле и че скоро ще постигне поставените цели.

Все повече цивилни напускат района

Според украинските власти близо 93 000 души, сред които повече от 4800 деца, все още живеят в районите на Донецка област, които са под контрола на Киев.

Животът там обаче става все по-труден.

В някои населени места евакуацията вече е възможна само пеша заради мините и постоянната заплаха от дронове.

„Военните евакуират хората пеша, а нашите служители ги вземат на около 10 километра от Добропиле – това е най-близкото разстояние, до което можем да стигнем. В противен случай евакуацията е напълно невъзможна“, разказва пред CNN полицай от специалното подразделение „Белите ангели“, което извежда цивилни от фронтовите райони.

В Краматорск все още живеят много цивилни, но и там ситуацията се влошава. Градът отдавна е важен тилов център за украинските сили, разположени по източния фронт. Там военнослужещите могат да се оттеглят за кратка почивка, преди да се върнат на бойните позиции.

Това обаче става все по-трудно.

„Тук има обстрел всеки ден. Управляеми бомби, масирани залпове – по осем наведнъж“, разказва военнослужещата.

По думите ѝ къщата, в която е живяла, е била разрушена при руски удар.

Русия подготвя условията за ново настъпление

Докато руските сили се приближават към ключовите градове, украинските власти се опасяват, че Москва постепенно подготвя условията за бъдещо настъпление срещу Славянск и Краматорск.

Според анализатори руските сили се опитват да отслабят украинската логистика и отбраната в района, като едновременно с това затрудняват снабдяването на предните позиции.

Така битката за „крепостния пояс“ може да се превърне в един от най-важните етапи от руската офанзива в Донбас.