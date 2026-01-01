Мъж заплаши с пушка жена и дъщеря ѝ, съобщиха от полицията.

На 8 септември е подаден сигнал от 52-годишна жена и нейната 19-годишна дъщеря от пазарджишкото село Црънча.

Техен роднина, с който живеят в една къща ги заплашвал с пушка. Заканите притеснили сериозно и двете.

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Органите на реда установили, че автор на заплахите е 51-годишен мъж. В жилището му била открита въздушна пушка, която не била регистрирана.

Освен това са намерени и три полиетиленови торби с нарязан тютюн без акцизен бандерол - 4.5 килограма.

Мъжът е задържан и по случая се води разследване.