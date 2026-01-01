Служители на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Монтана и Районно управление (РУ) – Лом извършват специализирана полицейска операция на територията на община Брусарци, съобщиха от ОД на МВР.

Процесуално-следствените действия се реализират под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана след получен сигнал за извършени закононарушения, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Действията на разследващите органи са насочени към събиране на доказателства за извършено престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс – престъпление по служба, посочва БТА.

По информация на NOVA всичко това е свързано с кмета на община Брусарци Наташа Михайлова.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.