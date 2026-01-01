Плажът явно вече не е само място за слънце, море и летни истории. По пясъка се появи истинска морска изложба на открито, създадена не с четки и бои, а с... мидички, камъчета и дървесни елементи.

Тайнствен автор е подредил различни по форма и размер морски черупки така, че върху пясъка да оживеят впечатляващи фигури - морско конче, петел, медуза, костенурка и още много причудливи морски образи. Снимките са от плажа в Шкорпиловци и Камчия.

Вместо платно - пясък. Вместо бои - мидички. А вместо музейна зала - самият морски бряг. Снимки на уникалните творби се появиха в групата "Шкорпиловци" и предизвикаха вълна от коментари, харесвания и възхищение.

Особено любопитно е, че всяка фигура е изградена от различни видове мидички, подбрани и наредени така, че черупките да се превърнат в отделни елементи на рисунката. От пръв поглед човек вижда просто разхвърляни по пясъка миди, но след няколко секунди започва да разпознава цял морски свят.

Кой стои зад необичайното изкуство, засега остава загадка. Творецът не е оставил подпис, а единствената следа е самата изложба – достатъчно голяма, за да спре погледите на плажуващите и достатъчно нетрайна, за да бъде заличена от следващата вълна.

И може би точно това е най-красивото в тази история - изкуство, което морето може да отнесе, но преди това успява да остави усмивка.

А ако някой ден на плажа срещнете мидичка, която подозрително прилича на ухо, око или опашка... огледайте се внимателно. Възможно е тайнственият морски художник отново да е бил там.