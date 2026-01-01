САЩ въвеждат забрана за внос на някои канадски стоки, сред които млечни продукти, алкохол и мотоциклети. Мярката е поредната ескалация на търговския спор между двете страни, предаде ДПА.

Американският президент Доналд Тръмп е подписал изпълнителни заповеди, с които забранява вноса на определени канадски продукти. Сред тях са мотоциклети и мотопеди, концентрати от суроватъчен протеин, както и някои видове вино, бира, водка и спиртни напитки.

Забраната ще влезе в сила на 29 септември. Според заповедите тя е в отговор на „продължаващите дискриминационни мерки срещу износа“ на САЩ.

Мярката идва в същия ден, в който Канада наложи мита до 50% върху някои американски вносни стоки.

Тръмп обяви и че канадските продукти ще бъдат изключени от определени договори за обществени поръчки на американското правителство. Той заяви, че мярката ще остане в сила, докато Канада не възстанови „пълната и справедлива реципрочност“ за американските фермери и компании.

През август администрацията на Тръмп наложи мита до 50% върху канадски стоки за около 20 млрд. долара, сред които хокейна екипировка, мебели, мед и вино. Канада отговори с ответни мерки.

Търговският спор между двете страни е съпроводен и от по-широки политически изказвания на Тръмп. Американският президент неведнъж е намеквал, че Канада може да стане 51-вият щат на САЩ. Той дори публикува в платформата „Трут Соушъл“ карта на Северна Америка, на която Канада е оцветена в цветовете на американското знаме.