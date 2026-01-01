Активите на пенсионните фондове в България възлизат на 17,254 млрд. евро към края на юни 2026 г., като за една година са нараснали с 2,480 млрд. евро, или 16,8%. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Година по-рано, в края на юни 2025 г., активите на пенсионните фондове са били 14,774 млрд. евро. Спрямо края на първото тримесечие на тази година също се отчита значителен ръст – с 1,162 млрд. евро, или 7,2%. В края на март общият размер на активите е бил 16,091 млрд. евро.

Дълговите ценни книжа остават водещи

В структурата на активите на пенсионните фондове към края на юни продължават да преобладават дълговите ценни книжа.

Техният размер достига 9,989 млрд. евро, което е увеличение с 629,3 млн. евро, или 6,7%, на годишна база. Въпреки ръста абсолютната стойност, делът им в общите активи намалява – от 63,4% в края на юни 2025 г. до 57,9% година по-късно.

За сметка на това по-значително нарастват инвестициите в акции и други капиталови инструменти.

Ръст на инвестициите в акции и фондове

Акциите и другите капиталови инструменти, различни от инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар, достигат 3,209 млрд. евро към края на юни.

Това представлява увеличение с 880,5 млн. евро, или 37,8%, спрямо същия период на миналата година. Делът им в общите активи се увеличава от 15,8% до 18,6%.

Още по-съществен е ръстът при акциите и дяловете на инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар. Те се увеличават с 1,012 млрд. евро, или 52,8%, на годишна база и достигат 2,931 млрд. евро.

Така относителният им дял в общите активи на пенсионните фондове нараства от 13% в края на юни 2025 г. до 17% към края на юни 2026 г.

Парите в брой и депозитите също нарастват

Средствата в каса и депозитите са на стойност 837,6 млн. евро към края на юни.

На годишна база те се увеличават с 12 млн. евро, или 1,5%. Въпреки това относителният им дял в общите активи намалява – от 5,6% през юни 2025 г. до 4,9% година по-късно.

Данните показват, че на фона на общия ръст на активите делът на средствата в най-ликвидните инструменти постепенно намалява, докато инвестициите в капиталови инструменти и фондове заемат все по-голяма част от портфейлите.

Все повече активи са инвестирани извън България

Данните на БНБ показват и промяна в географската структура на инвестициите на пенсионните фондове.

Активите, инвестирани в България, достигат 5,168 млрд. евро към края на юни. За една година те са нараснали с 435,1 млн. евро, или 9,2%, спрямо 4,733 млрд. евро през юни 2025 г.

Въпреки този ръст делът на активите в България намалява – от 32% на 30% от общите активи.

Същевременно средствата, инвестирани при други резиденти на еврозоната, се увеличават с 1,102 млрд. евро, или 21,1%, и достигат 6,336 млрд. евро. Техният относителен дял нараства от 35,4% до 36,7%.

Значителен ръст се отчита и при активите, инвестирани в други държави и международни организации. Те се увеличават със 752 млн. евро, или 27,6%, до 3,481 млрд. евро.

Техният дял в общите активи на пенсионните фондове достига 20,2% при 18,5% година по-рано.

Пенсионните права достигат 17,176 млрд. евро

В пасивите на пенсионните фондове преобладават пенсионните права. Към края на юни те възлизат на 17,176 млрд. евро.

Размерът им се увеличава с 2,469 млрд. евро, или 16,8%, спрямо края на юни 2025 г., когато са били 14,707 млрд. евро.

Спрямо края на първото тримесечие на 2026 г. пенсионните права нарастват с 1,153 млрд. евро, или 7,2%. В края на март те са възлизали на 16,023 млрд. евро.

Пенсионните права представляват 99,5% от общия размер на пасивите на пенсионните фондове към края на юни. Делът им остава без промяна спрямо второто тримесечие на 2025 г.

Данните на БНБ показват устойчиво увеличение на активите на пенсионните фондове през последната година, като паралелно с това се наблюдава промяна в структурата на инвестициите – по-нисък относителен дял на дълговите ценни книжа и по-висок дял на акциите, инвестиционните фондове и вложенията извън България.