Централна Япония беше засегната от силни проливни дъждове през изминалата нощ. Японската метеорологична агенция е издала най-високото предупреждение за наводнение /ниво 5/ за река Шонай, минаваща през префектурите Гифу и Айчи, се посочва в съобщение от Ситуационния център на сайта на Министерството на външните работи (МВнР).

От ведомството препоръчват на българските граждани, пребиваващи или планирали пътуване до Япония, стриктно да спазват препоръките на местните власти и да следят редовно сайта на Японската метеорологична агенция.

Местните власти призоват жителите на районите Чикуса, Морияма и Мейто да предприемат незабавни действия, за да гарантират своята безопасност.

Метеорологичната агенция препоръчва гражданите да проявяват особено внимание, тъй като се очаква проливните валежи да продължат още една седмица от западна до североизточна Япония, включително Токио, Сайтама, Чиба и Канагава, както и Осака и Хього в западна Япония, посочват още от МВнР.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към Посолството на България в Токио, Япония на телефонен номер +81367313065 или +81367313066 и дежурен телефон в извънработно време + 81 80 7966 5608, както и на имейл адрес Embassy.Tokyo@mfa.bg.

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл Crisis@mfа.bg.

От МВнР препоръчват на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се регистрират чрез формата, налична в рубриката „Пътувам за…” и чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“.

Японската метеорологична агенция предупреди за силни дъждове в Токио и още 12 префектури в навечерието на понеделник, дължащи се на въздействието на тайфун и метеорологичен фронт, като се очаква да възникнат смущения в движението на влаковете, което поражда опасения за сутрешното пътуване до работа и училище.