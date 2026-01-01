Пожар е пламнал в гора над квартал „Лозенец“ в Стара Загора. Сигналът за огъня е получен в 13:28 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

На място вече са изпратени три екипа на пожарната. Организира се изпращането на допълнителни екипи за овладяване на пожара. За подпомагане на гасителните действия е осигурена и водоноска от Община Стара Загора.

От местната администрация информираха, че всички сили на терен са насочени към ограничаване на разпространението на огъня и овладяване на пожара във възможно най-кратки срокове.

Община Стара Загора следи ситуацията и ще информира своевременно при промяна на обстановката. Апелираме гражданите да проявят повишено внимание и да оставят свободен достъпа до района за специализираната техника и екипите, които работят по овладяването на пожара, посочиха от администрацията.

Към момента няма информация за пострадали хора. Пожар в близост до квартала възникна и преди няколко дни.