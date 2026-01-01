Магазин на голяма търговска верига в Търговище се размина на косъм с пожар, след като огън пламна в отпадъци зад сградата. Пламъците са били потушени от екип на РСПБЗН-Търговище, съобщават от ОДМВР-Търговище.

Своевременната намеса на огнеборците е предотвратила разрастването на пожара и опасността той да обхване намиращата се в непосредствена близост сграда, допълват от полицията.

При друг инцидент в областта огнеборци от РСПБЗН-Търговище са спасили две съседни сгради, след като са получили сигнал за горящи треви и храсти в дворно място в село Баячево.

Два пожара са били погасени и от екипи на РСПБЗН-Омуртаг – в сухи треви и храсти в землищата на селата Рътлина и Беломорци. И двата инцидента са станали на 8 септември.

Всички пожари са погасени без преки материални загуби. Като вероятна причина за възникването им от пожарната посочват човешка небрежност при боравене с открит огън.

От РДПБЗН-Търговище напомнят, че паленето на огън в природата извън обозначени и обезопасени места е недопустимо. Огън не трябва да се пали при вятър и никога не бива да се оставя без надзор.

След приключване на ползването му огнището трябва да бъде обилно залято с вода и да се провери внимателно за останали тлеещи въглени.

Една невнимателно запалена купчина сухи треви или отпадъци може за минути да се превърне в сериозна опасност за близките сгради.