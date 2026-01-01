Спипаха контрабандни надуваеми лодки на „Лесово“, съобщиха от Агенция "Митници".
На 5 септември влекач с полуремарке с турска регистрация пристига на пункта на входящо трасе в страната.
Пред митническите служители шофьорът - турски гражданин, представя документи за превозваната групажна стока от Турция за Германия.
Спипаха контрабандно злато на „Лесово“ (СНИМКИ)
След анализ на риска камионът е насочен за проверка с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение.
При последвалия физически контрол митническите служители откриват в задната част на полуремаркето пет надуваеми лодки с твърд заден борд, предназначен за монтиране на двигател.
Контрабандните лодки са задържани и по случаия е образувано административнонаказателно производство. Подобни плавателни съдове се използват за нелегален превоз на мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ламанша.
В края на месец юни при две проверки на товарни автомобили митническите служители на пункта задържаха 25 надуваеми лодки с твърд борд, като част от тях са били старателно укрити между декларирани подматрачни плоскости за легла.