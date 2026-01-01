Спипаха контрабандно злато на "Лесово", съобщиха от Агенция "Митници".

Иззети са над 700 грама контрабандни златни изделия, укрити по тялото и в ръчната чанта на пътничка в автомобил с прикачена каравана.

Откриха златни накити за над 400 000 евро в тайник на кола на МП „Лесово“

Превозното средство с великобританска регистрация пристига на пункта на 1 септември на изходящо трасе от страната по маршрут от Великобритания през Турция за Кипър.

В зоната за митнически контрол водачът и пътниците са обявили, че не пренасят нищо за деклариране. При съвместни действия със служителите от Гранична полиция е извършена щателна проверка, при която митническите инспектори откриват в ръчната чанта и по тялото на една от пътничките - румънска гражданка, пакети с бижутерийни изделия от жълт метал.

Агенция „Митници“

Извършената експертиза от вещо лице е установила, че изделията с тегло 708 грама са изработени от злато и са на стойност 50 140.56 евро. Контрабандните златни изделия са иззети. На румънската гражданка е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.