Общо 185 военнослужещи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване от състава на Сухопътните войски оказваха помощ в пострадалото от наводненията село Струмяни, Област Благоевград, в продължение на девет дни. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Ситуацията в Струмяни е под контрол, продължава разчистването след наводненията

В най-тежко засегнатите места военнослужещите работиха заедно със служителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, горски служители, доброволци, местни жители и представители на местната власт за завръщане на Струмяни към нормалния ритъм на живот след наводненията от 24 и 25 август.

БТА

След обявяването на бедственото положение на 25 август с помощта на военнослужещите бяха разчистени кални наноси, паднали дървета и растителност и бяха почистени засегнати жилищни участъци и такива от пътната инфраструктура.

От днес (9 септември) военнослужещите се завръщат към ежедневните войнски задължения и подготовка.