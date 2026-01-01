Гергана Петрова ще съди Иван Демерджиев след задържането ѝ в Струмяни.

Случаят в Струмяни: Демерджиев обвърза задържаната Гергана Петрова с жестоко убийство в миналото

Тя обяви, че ще предприеме съдебни действия срещу бившия вътрешен министър Иван Демерджиев. Тя съобщи за намерението си в публикация във Facebook.

Петрова твърди, че Демерджиев е разгласил информация, свързана с нея, и поставя под въпрос дали с публичните си изказвания не е извършил нарушение на закона.

В публикацията си тя посочва няколко възможни правни основания, сред които разгласяване на служебна или следствена тайна, длъжностно престъпление и клевета.

Петрова твърди още, че публично е било направено внушение за нейна съпричастност към убийство, което според нея не отговаря на истината. Тя посочва, че подобни действия могат да доведат и до гражданска отговорност, включително иск за обезщетение за неимуществени вреди.

„Ще го съдя, разбира се“, заявява Гергана Петрова в края на публикацията си.

Към момента написаното от Петрова представлява нейна позиция и твърдения. Предстои да стане ясно дали и какви конкретни съдебни действия ще предприеме тя и на какво правно основание ще бъдат заведени.