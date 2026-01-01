Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни. Според него при такъв тип мероприятия мястото на областния директор е на терен, но той не е бил там, не е посетил мястото.

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"Не е имало боди камери, изключително грешно решение да се постъпи към задържане. Имало е основание да бъде проверена въпросната дама, това не е първият й сблъсък с полицията, през годините е била задържана по подозрение в много жестоко убийство", обясни той.

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Демерджиев допълни, че тя е живяла на съпружески начала с него. По отношение на убийството - то е било изключително жестоко, имало е подозрение, което е лежало върху нея за поръчителство в тази връзка, каза той и допълни, че това трябва да бъде изчистено или потвърдено. Петрова е имала досег с полицията, обясни още вътрешният министър.

Конкретно в този случай в Струмяни тя не е разполагала с документ за самоличност в себе си, обясни той.

Припомняме, че инцидентът стана публичен след разпространението на видеокадри, на които се вижда как трима полицаи отвеждат Петрова, докато тя настоява, че не е нарушила закона. От МВР и НСО обявиха, че жената е навлязла в журналистическа зона и е отказала да се легитимира. Премиерът Румен Радев разпореди проверка на случая, а политическите сили ГЕРБ, ПП и „Да, България” поискаха обяснения за полицейския произвол и ареста на журналист по време на изпълнение на служебните му задължения.