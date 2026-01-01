Община Плевен получи бюлетините за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент.
Общо 123 000 броя хартиени бюлетини пристигнаха по обяд, съобщиха от Общината.
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Те бяха разтоварени на паркинга пред Общината при засилено полицейско присъствие и приети от служителите на администрацията, ангажирани с подготовката на предстоящия вот.
Образуваните със заповед на кмета д-р Валентин Христов избирателни секции на територията на община Плевен са общо 233, от тях 128 са в Плевен.
Допълнителни секционни избирателни комисии ще има в две от лечебните заведения в града, в Дома за стари хора в Бохот и в Затвора-Плевен. Изготвено е предложение и за състав на две подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК).
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Във връзка с предстоящите избори Община Плевен осигурява и транспорт на избиратели със затруднения в придвижването.
Заявка за това се прави на място в сградата на общинска администрация-Плевен, пл. „Възраждане“ № 2, стая № 19 (от 8.30 до 17.00 часа), и на телефон 064/881-204 - от 08.30 до 17.00 часа.