Можем ли да изберем различен партньор, но несъзнателно да повторим същата история? Защо понякога очакваме от човека до нас да запълни липси, които са останали още от детството? И как да изградим връзка, в която има близост, разбиране и свобода да бъдем себе си?

Това са част от въпросите, които поставя водещата на подкаста NOVALAB БАЛАНС Лора Инджова в задълбочения си разговор с клиничния психолог Магдалена Ангелова.

В двата епизода двете тръгват по следите на невидимите механизми, които влияят върху избора ни на партньор, начина, по който обичаме, и отношенията, които създаваме.

Когато избираме партньор, избираме и нещо от собствената си история

Първата част на разговора поставя фокус върху привързаността и начина, по който ранните отношения с родителите оставят отпечатък върху бъдещите ни романтични връзки.

Магдалена Ангелова обръща внимание на това, че привличането невинаги се определя само от съзнателните ни критерии. Зад избора ни могат да стоят и несъзнавани преживявания, познати модели и очаквания, които пренасяме върху човека до себе си.

Защо един човек ни привлича силно, а друг, който изглежда подходящ за партньор, не предизвиква същото чувство? Защо понякога създаваме идеален образ на любимия човек и очакваме той да отговори напълно на нашата фантазия?

Разговорът разглежда и проекцията – склонността да виждаме в партньора не само реалния човек, но и собствените си очаквания, надежди и представи за любовта.

Защо повтаряме болезнени модели?

Във втората част разговорът навлиза още по-дълбоко в семейната история и нейните отражения върху партньорските отношения.

Какво сме наблюдавали между майка ни и баща ни? Как са общували, как са изразявали любовта си, как са се справяли с конфликтите и различията? Какво сме научили за ролята на мъжа и жената във връзката?

Според темите, които Магдалена Ангелова разглежда, семейната среда може да се превърне в своеобразна пътна карта за начина, по който възприемаме близостта и партньорството.

Понякога очакваме от любимия човек признание, топлина, подкрепа и сигурност, които не сме получили в отношенията с родителите си. Друг път повтаряме познати динамики, дори когато съзнателно искаме точно обратното.

„Партньорите са заместителен образ“ – една от силните идеи във втората част на разговора поставя въпроса дали не сменяме героите, докато несъзнателно продължаваме една и съща история.

Кога връзката се превръща в сблъсък на две минали истории?

Лора Инджова и Магдалена Ангелова обсъждат и повтарящите се роли в партньорските отношения – кой понася, кой доминира, кой се съобразява и кой се страхува да заяви собствените си потребности.

Разговорът засяга болезнени теми като контрола, ревността, страха от изоставяне, трудността да поставяме граници и усещането, че не сме чути или разбрани.

Но фокусът не остава само върху проблемите. Важен акцент е възможността да разпознаем собственото си участие в динамиката на връзката и да започнем да я променяме.

Как изглежда здравословната връзка?

Един от най-полезните моменти в разговора е разграничението между общуване, основано на обвинения, изисквания и вина, и общуване, в което човек говори за собствените си чувства и потребности.

Вместо „Ти никога не ме чуваш“, можем да назовем какво преживяваме, какво ни липсва и от какво имаме нужда. Вместо да очакваме партньорът сам да отгатне желанията ни, можем да потърсим открит разговор – без заплаха и без стремеж да надделеем.

Защото здравата връзка не означава липса на различия и конфликти. Тя предполага възможност двама души да се срещнат, да се чуят и да поемат отговорност за начина, по който общуват.

Разговор за любовта, който започва от опознаването на самите нас

Срещата на Лора Инджова с клиничния психолог Магдалена Ангелова в NOVALAB БАЛАНС е покана да погледнем отвъд очевидните причини за конфликтите и разочарованията във връзките си.

Защото понякога въпросът не е само защо партньорът ни постъпва по определен начин, а защо точно това поведение отключва толкова силна реакция в нас. Каква стара история се активира? Каква потребност остава неудовлетворена? И какво можем да променим в начина, по който обичаме и се свързваме?

Гледайте двете части на разговора в подкаста NOVALAB БАЛАНС с водещ Лора Инджова и гост клиничния психолог Магдалена Ангелова – за връзките, които създаваме, моделите, които наследяваме, и възможността да напишем различна история на любовта.