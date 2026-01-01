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Лора Инджова и клиничният психолог Магдалена Ангелова за невидимите модели във връзките

Можем ли да изберем различен партньор, но несъзнателно да повторим същата история? Защо понякога очакваме от човека до нас да запълни липси, които са останали още от детството? И как да изградим връзка, в която има близост, разбиране и свобода да бъдем себе си?

Това са част от въпросите, които поставя водещата на подкаста NOVALAB БАЛАНС Лора Инджова в задълбочения си разговор с клиничния психолог Магдалена Ангелова.

В двата епизода двете тръгват по следите на невидимите механизми, които влияят върху избора ни на партньор, начина, по който обичаме, и отношенията, които създаваме.

Когато избираме партньор, избираме и нещо от собствената си история

Първата част на разговора поставя фокус върху привързаността и начина, по който ранните отношения с родителите оставят отпечатък върху бъдещите ни романтични връзки.

Магдалена Ангелова обръща внимание на това, че привличането невинаги се определя само от съзнателните ни критерии. Зад избора ни могат да стоят и несъзнавани преживявания, познати модели и очаквания, които пренасяме върху човека до себе си.

Защо един човек ни привлича силно, а друг, който изглежда подходящ за партньор, не предизвиква същото чувство? Защо понякога създаваме идеален образ на любимия човек и очакваме той да отговори напълно на нашата фантазия?

Разговорът разглежда и проекцията – склонността да виждаме в партньора не само реалния човек, но и собствените си очаквания, надежди и представи за любовта.

Защо повтаряме болезнени модели?

Във втората част разговорът навлиза още по-дълбоко в семейната история и нейните отражения върху партньорските отношения.

Какво сме наблюдавали между майка ни и баща ни? Как са общували, как са изразявали любовта си, как са се справяли с конфликтите и различията? Какво сме научили за ролята на мъжа и жената във връзката?

Според темите, които Магдалена Ангелова разглежда, семейната среда може да се превърне в своеобразна пътна карта за начина, по който възприемаме близостта и партньорството.

Понякога очакваме от любимия човек признание, топлина, подкрепа и сигурност, които не сме получили в отношенията с родителите си. Друг път повтаряме познати динамики, дори когато съзнателно искаме точно обратното.

„Партньорите са заместителен образ“ – една от силните идеи във втората част на разговора поставя въпроса дали не сменяме героите, докато несъзнателно продължаваме една и съща история.

Кога връзката се превръща в сблъсък на две минали истории?

Лора Инджова и Магдалена Ангелова обсъждат и повтарящите се роли в партньорските отношения – кой понася, кой доминира, кой се съобразява и кой се страхува да заяви собствените си потребности.

Разговорът засяга болезнени теми като контрола, ревността, страха от изоставяне, трудността да поставяме граници и усещането, че не сме чути или разбрани.

Но фокусът не остава само върху проблемите. Важен акцент е възможността да разпознаем собственото си участие в динамиката на връзката и да започнем да я променяме.

Как изглежда здравословната връзка?

Един от най-полезните моменти в разговора е разграничението между общуване, основано на обвинения, изисквания и вина, и общуване, в което човек говори за собствените си чувства и потребности.

Вместо „Ти никога не ме чуваш“, можем да назовем какво преживяваме, какво ни липсва и от какво имаме нужда. Вместо да очакваме партньорът сам да отгатне желанията ни, можем да потърсим открит разговор – без заплаха и без стремеж да надделеем.

Защото здравата връзка не означава липса на различия и конфликти. Тя предполага възможност двама души да се срещнат, да се чуят и да поемат отговорност за начина, по който общуват.

Разговор за любовта, който започва от опознаването на самите нас

Срещата на Лора Инджова с клиничния психолог Магдалена Ангелова в NOVALAB БАЛАНС е покана да погледнем отвъд очевидните причини за конфликтите и разочарованията във връзките си.

Защото понякога въпросът не е само защо партньорът ни постъпва по определен начин, а защо точно това поведение отключва толкова силна реакция в нас. Каква стара история се активира? Каква потребност остава неудовлетворена? И какво можем да променим в начина, по който обичаме и се свързваме?

Гледайте двете части на разговора в подкаста NOVALAB БАЛАНС с водещ Лора Инджова и гост клиничния психолог Магдалена Ангелова – за връзките, които създаваме, моделите, които наследяваме, и възможността да напишем различна история на любовта.

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