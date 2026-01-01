Полицията в Смолянско задържа двама шофьори - единия с положителен тест за алкохол, а другия след употреба на наркотици.

Около 16:50 ч. на 10 ноември на пътя Неделино - Златоград полицаи спрели за проверка мерцедес, управляван от 36-годишен мъж от Хасково. Дрегерът отчел 3,34 промила алкохол.

Задържаха шофьор с 3.5 промила алкохол в Смолян

По-рано същия ден, около 14:20 ч., на ул. „Коста Аврамиков“ в Смолян полицаи спрели 19-годишен младеж, който карал ауди. Тестът му за наркотици излязъл положителен за канабис.

Двамата са задържани за 24 часа. По случаите са образувани бързи производства.