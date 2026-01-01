Проф. Емилия Ченгелова ще ръководи Института по философия и социология към Българската академия на науките (БАН) още един мандат. Тя беше преизбрана от Управителния съвет на БАН за втори мандат след конкурс за периода 2026–2030 г., съобщават от научната институция.

Научноизследователската работа на проф. Ченгелова е съсредоточена в няколко основни направления. Първото от тях е свързано с разработването на концепции, теории и методологии за емпирични социологически изследвания, разкриването на онтологичните и епистемологичните специфики на количествените и качествените методи.

Тя е водещ автор на методологически изследвания върху същността, функционалните характеристики и когнитивните специфики на количествените методи. Разработва и въвежда в българската изследователска практика иновативна интерпретация на методите за провеждане на дискусии във фокус групи и дълбочинни интервюта. Въвежда понятието „когнитивно насилие над респондента“ и обяснява причините за отказите от участие в социологически изследвания.

От 2010 г. насам проф. Емилия Ченгелова е водещ български изследовател в областта на теоретичните рефлексии и емпиричното изучаване на „икономиката в сянка“. Тя доказва, че „икономиката в сянка“ е специфичен вид девиантно поведение, което е напълно осъзнато от индивидите и се практикува в търсене на преки икономически изгоди.

Конструира и по емпиричен път доказва съществуването на осем поведенчески модела, в рамките на които индивидите осъществяват икономически практики в сянка. Разработва мултифакторна теория за факторната детерминираност на „икономиката в сянка“ – теория без аналог в европейската и в българската изследователска практика. През 2023 г. ръководеният от проф. Ченгелова екип конструира и изчислява уникален по своя характер Индекс на толерантността на населението към „икономиката в сянка“ (Индекс SETI).

Основната цел на програмата на проф. Емилия Ченгелова за управление и развитие на Института по философия и социология в БАН за периода 2026–2030 г. е утвърждаването на института като водещ европейски и национален академичен център за социални и хуманитарни науки в България и в Югоизточна Европа. Програмата предвижда институтът да се утвърди като разпознаваем научен център със значим принос към развитието на българската наука, да създава изпреварващо знание за развитието на българското общество и да допринася за развитието на социологията и философията в европейското научно пространство и в световен мащаб, отбелязват от БАН.