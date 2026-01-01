Двама мъже са арестувани при операции в Пазарджишко за притежание на наркотици и шофиране под въздействието на упойващи вещества. При единия случай са открити над 2 килограма марихуана, а при другия - незаконен боен пистолет, боеприпаси и кокаин, съобщиха от полицията.

При първата операция криминалисти от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОД на МВР-Пазарджик, със съдействието на служители на „Пътна полиция“, спрели за проверка автомобил в района на АМ „Тракия“.

ОД на МВР-Пазарджик

Зад волана бил 25-годишен жител на пловдивското село Рогош. При проверката в автомобила полицаите открили четири вакуумирани плика със суха листна маса от глави и съцветия. Направеният полеви наркотест показал, че става дума за марихуана с общо тегло 2,2 килограма.

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Установено било и че младият мъж шофирал под въздействието на кокаин. Той е задържан. Автомобилът и наркотичното вещество са иззети, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура.

ОД на МВР-Пазарджик

При друг случай служители на сектор „Криминална полиция“ към РУ-Пазарджик спрели за проверка джип „Опел“ в пазарджишкото село Мирянци. Водачът – 62-годишен мъж от Пазарджик, също бил зад волана под въздействието на наркотични вещества.

Последвало претърсване в сградата на бившето стопанство в селото, обитавана от мъжа. Там полицаите открили боен пистолет „Валтер“ с калибър 9 милиметра и патрони за него. Установено било, че оръжието и боеприпасите се съхранявали без необходимото разрешително.

ОД на МВР-Пазарджик

В едно от помещенията било намерено и пликче с бяло прахообразно вещество, което при полевия тест реагирало положително на кокаин. 62-годишният мъж е задържан в ареста. Пистолетът, боеприпасите и наркотикът са иззети, а по случая са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура.