Желирани бонбони, съдържащи наркотични вещества, са иззети при специализирана акция на Осмо РУ-СДВР в Казичене.

При две проверки в София са задържани двама мъже, съобщиха от полицията. На 5 ноември, след получена оперативна информация за наличие на наркотици, криминалисти извършили проверка на адрес в село Казичене. Там бил установен 33-годишен мъж, известен на органите на МВР.

МВР

При проверката били открити 15 опаковки с по 10 грама желирани бонбони във формата на мечета, съдържащи кафява субстанция. Експертна справка установила, че иззетото вещество е 278 грама канабиноиди.

Мъжът бил задържан за 24 часа, а впоследствие му било повдигнато обвинение. Спрямо него е наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

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В рамките на същия ден служители на Осмо РУ спрели за проверка и 24-годишен мъж в столичния квартал „Дружба“. У него били намерени пликче със зелена растителна маса, друго пликче с 13 по-малки опаковки с прахообразно вещество и полиетиленов плик с още 10 опаковки, съдържащи кристалообразна субстанция.

МВР

Последвали процесуално-следствени действия на адрес в квартал „Левски Г“, където полицаите открили още зелена растителна маса и гриндер. Общото количество на иззетите наркотици е около 15 грама.

И вторият мъж бил задържан, а впоследствие му било повдигнато обвинение. Наложена му е мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Материалите са докладвани в Софийска градска прокуратура.