Знамената на Европейския съюз пред централата на Европейската комисия в Брюксел и пред представителствата на ЕК във всички държави членки са спуснати наполовина на 11 ноември в знак на солидарност с българския народ след трагичната катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

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Това съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България.

Катастрофа с невиждани мащаби на АМ „Тракия“: 86 коли и камиони, 11 жертви и 51 ранени, армията на помощ

„Цяла Европа скърби заедно с нас“, се казва в съобщението.

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При катастрофата на АМ „Тракия“ на 10 ноември загинаха 11 души, а десетки бяха ранени, 11 ноември беше обявен за ден на национален траур в България.

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