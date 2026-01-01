18-годишният младеж, който беше наказан за дрифт на кръгово кръстовище в пернишкия квартал „Изток“, вчера отново е бил хванат зад волана, този път без шофьорска книжка. Тя му беше отнета за една година заради дрифта.

Нарушението на кръговото е от 7 октомври. Тогава младежът беше наказан с отнемане на книжката за една година и глоба от 1534 евро.

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За шофирането без книжка срещу него е започнато административнонаказателно производство.

Работата по случая продължава.