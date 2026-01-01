Парно ще има, правим всичко по силите си, каза Петър Петров, изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД, пред медиите преди изслушване в Столичния общински съвет заради аварии и спряно топлоподаване.

По думите му авариите са много и са трудни. Петров обясни, че няколко метра след извършен ремонт изскачат нови пробиви, които трябва да се отстранят.

Той заяви, че са подменени над 20 км трасе и до края на годината ще се продължи, за да се получат над 53 км за годината, което според него не се е случвало от десетилетия.

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Петров каза, че разбира недоволството на хората, които са прави да са гневни и ядосани. Той припомни, че десетилетия назад е липсвала инвестиция в дружеството, то е било в лошо финансово състояние съответно – и в лошо техническо състояние.

По-рано днес парламентът отхвърли предложението на „Възраждане“ в дневния ред за четвъртък да влезе изслушване на министъра на енергетиката Ива Петрова и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с техническото и финансовото състояние и дейността на "Топлофикация София" ЕАД, последиците от авариите и плановите ремонти за засегнатите абонати, нарастващите задължения на дружеството и резултатите от контрола, упражняван от Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране.

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Преди темата с "Топлофикация София" да се обсъди в Общинския съвет, пред сградата на Общината се бяха събрали хора да изразят недоволството си от постоянните аварии и липсата на парно.