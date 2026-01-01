Американският актьор Стейси Кийч, смятан за един от най-изявените театрални изпълнители на своето поколение и познат на широката публика с ролята на частния детектив Майк Хамър в едноименния телевизионен сериал, е починал на 85-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес.

Кийч е издъхнал в дома си в село Магдаленка, Полша, след продължителна борба с тежко сърдечно заболяване и сърдечна недостатъчност. Това съобщи съпругата му Малгося Томаси Кийч. През юни 2017 г. актьорът получи инфаркт на сцената по време на представление в Чикаго.

Признат за един от забележителните интерпретатори на Шекспир и работил с режисьори като Джон Хюстън, Кийч остава най-разпознаваем с образа на коравия частен детектив Майк Хамър – литературен герой, създаден от писателя Мики Спилейн.

Кариерата му преминава през редица запомнящи се роли. Сред тях са образът на психически нестабилен полковник във филма „Деветата конфигурация“, главната роля в комедийния сериал „Тит“ (Titus), участие в номинираната за „Оскар“ драма „Небраска“ на Александър Пейн и ролята на нюйоркски архиепископ в полицейския сериал „Синя кръв“.

През 2025 г. Кийч се появи и във филма „Джей Кели“, в който изигра озлобения баща на героя на Джордж Клуни.

Животът му обаче не минава без сътресения. През 1984 г. актьорът е осъден на затвор във Великобритания за опит за контрабанда на кокаин – случай, който сериозно застрашава кариерата му. Впоследствие той успява да се завърне към актьорската професия и продължава да работи в театъра, киното и телевизията.

@GeekVibesNation Stacy Keach was Legend actor from most likely he played the iconic Mike Hammer in the Mike Hammer series man I watch like every episode and prison break and he was on the George Lopez show who he played Carmen's boyfriend's dad Zach thank you for everything rest in peace 🙏🕊️ RIP https://t.co/L0Jle2sfpH — Jimmy Ramos (@jimmylegends34) November 11, 2026

„Целта ми бе да имам най-голямото възможно разнообразие от роли. Това вероятно попречи на кариерата ми“, казва Кийч пред списание „Ню Йорк“ през 2012 г. „Изборите ми имаха своята цена. Но аз изиграх Хамлет, Ричард Трети и крал Лир и не бих заменил това за нищо“, допълва той.

Сред колегите, които му отдадоха почит, е американският актьор Лу Даймънд Филипс. Двамата си партнират в телевизионния филм „Самотният ездач“ от 2008 г., в който Филипс играе негов син.

„Ненадминат актьор, изискан, щедър и изключително мил, дори когато беше като тлеещ вулкан. Един от най-великите. Горд съм, че можах да споделя няколко сцени с него“, написа Филипс в социалната мрежа Екс.