27-годишен мъж от брезнишкото село Ноевци е задържан, след като заплашил да убие майка си. Сигнал за това е подала вчера в полицията в Брезник самата жена, която е на 61 години.

По думите ѝ синът ѝ я заплашил в дома им, където живеят заедно. Заканите предизвикали у нея основателен страх за живота ѝ.

Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, заканил се да убие майка си

Мъжът е задържан за 24 часа. Срещу него е образувано бързо производство за закана за убийство при домашно насилие. Законът предвижда за това до 6 години затвор.