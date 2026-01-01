Двама души на 34 и 40 години са задържани за до 72 часа за сводничество в населено място в община Сапарева баня. Сред пострадалите има 14-годишно дете. Това съобщиха от Районната прокуратура в Кюстендил, под чието ръководство се води разследването.

Престъплението е разкрито при специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

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По данни на прокуратурата от 2025 г. до 10 ноември тази година трима души, на 19, 20 и 14 години, са били свождани към сексуални контакти.

И двамата задържани са обвинени. Предстои прокуратурата да поиска от съда мерки за неотклонение спрямо тях.