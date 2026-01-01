Американското правосъдие съобщи, че е повдигнало обвинения срещу трима "ирански агенти", заподозрени в участие в инцидент край британска военновъздушна база, използвана от САЩ за нанасяне на удари срещу Иран, предаде Франс прес.

На 27 септември полицията е била изпратена в района на военновъздушната база Феърфорд, в Югозападна Англия, след като службите за спешна помощ получили сигнал за три подозрителни превозни средства.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че инцидентът "почти сигурно е бил организиран от Иран“.

Сред тримата обвиняеми е Мохамед Бакер Саад Дауд Ас Саади, който вече се намира в американски затвор и според Вашингтон е представител на ръководството на подкрепяната от Техеран иракска въоръжена групировка "Катаиб Хизбула" ("Бригадите на Хизбула").

Другите двама са иранецът Мохсен Мохаджери и иракският гражданин Мохамед Али Ал Хасани. Американските власти не съобщават къде се намират те.

Според съобщение на американското министерство на правосъдието Мохамед Али Ал Хасани е организирал логистиката и подготовката на "план за нападение" срещу базата във Феърфорд.

На 26 септември той "възложил на няколко души да закарат три пикапа до базата [...]. Според разследването в някои от тези автомобили имало варели с гориво", се посочва в съобщението на министерството. "Този ден Ал Хасани вероятно е поддържал честа връзка с шофьорите, като е координирал придвижването им и им е указвал къде да отидат", се допълва в него.

Според американските власти Ас Саади е поддържал връзка с другите двама обвиняеми, докато е бил в ареста в САЩ, като е използвал кодирани съобщения при телефонни разговори с членове на семейството си в Ирак.

"Всеки, който подготвя нападение срещу военна база, в която са разположени американски военнослужещи, ще бъде подведен под отговорност от САЩ", заяви министърът на правосъдието Тод Бланч.

Срещу тримата обвиняеми е внесен обвинителен акт от осем пункта, в който те са уличени и в няколко други извършени или подготвяни нападения в полза на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и "Катаиб Хизбула".