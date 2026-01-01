От днес до 13 ноември движението на магистрала „Тракия“ между 3-ти и 1-ви километър в посока София ще е ограничено заради ремонт на асфалта.

Колите ще минават само в изпреварващата лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По време на ремонта ще бъдат затворени активната и аварийната лента. От АПИ съветват шофьорите да бъдат внимателни, да спазват ограниченията на скоростта и да не изпреварват рисково.