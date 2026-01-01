Възрастна жена е блъсната от автомобил на кръстовище „Шахтьор“ в Перник. Инцидентът е станал в 9:50 часа тази сутрин, съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

По думите му пострадалата е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник, където продължават медицинските прегледи за установяване на състоянието ѝ.

Шофьорът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите от пробите са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ.