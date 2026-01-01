Откриха тялото на издирваната 76-годишната Пенка Ангелова от Пловдив.

Това съобщиха нейни близки в социалните мрежи.

Виждали ли сте Пенка? От близо месец няма следа от 76-годишната жена с деменция (СНИМКА)

Жената беше издирвана от над месец. Тя страдаше от тежка деменция.

"С огромна болка ви споделяме, че Пенка Ангелова беше намерена, но за съжаление починала!

Искаме да изразим дълбоката си и искрена благодарност към всички доброволци, полицията и хилядите непознати хора в социалните мрежи, които не останаха равнодушни и направиха всичко възможно да помогнат на семейството! Вашата човечност даде надежда в толкова труден момент", пишат в социалните мрежи.

Светла ѝ памет!