Близки на 76-годишната Пенка Ангелова от Пловдив отправят спешен апел за помощ към хората в цялата страна. Жената е в неизвестност от близо месец. Тя страда от тежка деменция и е възможно да не реагира на името си.

Въпреки продължителното и постоянно издирване до момента няма информация къде се намира.

Близките ѝ призовават хората да бъдат особено внимателни и да се оглеждат не само в големите градове, но и в малките населени места. По думите им е възможно жената да е била приютена от възрастни или самотни хора в някое село, които нямат достъп до социалните мрежи, или да се намира около места, където се събират бездомни хора.

Описание на жената:

► На 76 години, висока около 160 см, слаба, леко прегърбена;

► С къса светлокестенява коса и светлосини очи;

► В деня на изчезването е била облечена с тъмносин елек и черен анцуг;

Възможно е Пенка да не разпознае хората около себе си или да не реагира, ако бъде повикана по име. Близките молят всеки, който я забележи, да остане при нея и незабавно да се свърже с тях или да подаде сигнал на телефон 112.

Телефони за връзка:

► 112

► 0886 56 67 72

► 0879 16 33 39

► 0896 344 914

Всяка информация може да бъде от значение. Близките призовават апелът да бъде споделен възможно най-широко, за да достигне и до хора, които не използват социалните мрежи.