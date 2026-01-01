Близки на 76-годишната Пенка Ангелова от Пловдив отправят спешен апел за помощ към хората в цялата страна. Жената е в неизвестност от близо месец. Тя страда от тежка деменция и е възможно да не реагира на името си.
Въпреки продължителното и постоянно издирване до момента няма информация къде се намира.
Близките ѝ призовават хората да бъдат особено внимателни и да се оглеждат не само в големите градове, но и в малките населени места. По думите им е възможно жената да е била приютена от възрастни или самотни хора в някое село, които нямат достъп до социалните мрежи, или да се намира около места, където се събират бездомни хора.
Описание на жената:
► На 76 години, висока около 160 см, слаба, леко прегърбена;
► С къса светлокестенява коса и светлосини очи;
► В деня на изчезването е била облечена с тъмносин елек и черен анцуг;
Възможно е Пенка да не разпознае хората около себе си или да не реагира, ако бъде повикана по име. Близките молят всеки, който я забележи, да остане при нея и незабавно да се свърже с тях или да подаде сигнал на телефон 112.
Телефони за връзка:
► 112
► 0886 56 67 72
► 0879 16 33 39
► 0896 344 914
Всяка информация може да бъде от значение. Близките призовават апелът да бъде споделен възможно най-широко, за да достигне и до хора, които не използват социалните мрежи.