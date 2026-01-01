Още 19 дни желаещите имат възможност да изберат подфонд за партидата си във втория пенсионен стълб, напомня Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

На 30 ноември изтича тримесечният срок, в който осигурените лица за първи път могат да заявят предпочитанията си как да бъдат управлявани спестяванията им, които са лични, гарантирани, трупат доходност и са наследяеми.

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Изборът на подфонд е право, не задължение и може да се променя на всеки 12 месеца, изтъкват от Асоциацията в прессъобщението си. При липса на изразено предпочитание, след 1 януари 2027 г. осигурените лица ще бъдат разпределени според възрастта.

Хората до 50 години ще са в динамичен подфонд, между 50 г. и три години преди пенсия - в балансиран, а след това задължително в консервативен, за да не се влияе от потенциални движения на световните пазари натрупаната през годините доходност.

Мултифондовият модел влиза в сила от 1 януари 2027 г., а с него започва и намаляване на таксите на пенсионно-осигурителните дружества, каквито са и обществените очаквания. Законът стимулира конкуренцията между отделните дружества и обвързва приходите им с доходността, която са постигнали в интерес на осигурените в тях лица.

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По последни данни за първото полугодие на тази година пенсионно-осигурителните дружества са постигнали 584 милиона евро доходност като кумулативно за последните три години и половина тя е над 3,4 милиарда евро, посочват от Асоциацията. Тези допълнителни средства са разпределени по персоналните партиди на всички работещи, над брутните им вноски от 5 процента от осигурителния доход месечно.

От БАДДПО напомнят, че въвеждането на мултифондовете е добър момент всеки да се информира в кой пенсионен фонд е партидата му и какъв е размерът на спестяванията в нея. Проверката всеки може да направи през НАП с ПИК или на телефон 070018700.

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Дружествата продължават да са активни в информирането на осигурените лица, отговарят на въпросите им и ги консултират. Допълнителна информация може да бъде намерена на сайтовете на пенсионно-осигурителните компании, както и на сайта на БАДДПО pension.bg, информират още от Асоциацията.

В началото на март, с приетите на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване, Народното събрание реши да бъде въведен мултифондовият модел в допълнителното пенсионно осигуряване. Чрез въвеждането на мултифондов модел ще се даде възможност осигурените лица да избират как да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания, като се отчита различната толерантност към риска на отделните категории лица в различните фази на жизнения им цикъл, пишеше в мотивите си вносителят Министерският съвет.