В многопрофилната болница „Д-р Иван Селимински“ в Сливен остават за лечение 18 души от пострадалите при вчерашните катастрофи на магистрала „Тракия” край Ямбол, осем от ранените при верижните сблъсъци са в ямболската „Св. Пантелеймон”, съобщиха от двете лечебни заведения.

Вчера прегледахме 23-ма пациенти, остават 18 на лечение. От тях четирима са в реанимация, като единият е в тежко състояние, каза изпълнителният директор на сливенската болница д-р Васислав Петров.

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В болницата в Ямбол остават все още осем от пострадалите, като всички са в стабилно състояние, обяви заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев.

Пациентите в Травматологията ще претърпят различни по вид и обем оперативни интервенции. Състоянието на пациентите в Хирургията и в Реанимацията ще бъде оценено днес отново. Ще бъдат проведени контролни образни изследвания и повторни консултации.

Д-р Вълчев обясни, че във вторник в 07:50 ч. е получена информация от Спешна въздушна помощ за инцидента. „Отменихме всички планови операции. И всички екипи на Травматологията, Хирургията и Реанимацията бяха насочени към екипите на Спешно отделение”, каза пред NOVA д-р Вълчев.

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Трима от по-тежко пострадалите пациенти са били транспортирани към Сливенската болница, други трима - към Бургас.

„Единият пациент е насочен към неврохирургичното отделение в Сливен, тъй като ние нямаме такава структура. За колегата инфекционист ми се обадиха от Бургас и настояваха той да бъде транспортиран при тях. А вторият пациент, когото професор Балтов транспортира, беше в тежко състояние с гръдна травма и обсъдихме с него и с нашите колеги от Реанимацията вероятната необходимост от гръдни операции и постъпване в клиника по гръдна хирургия и решихме да бъде транспортиран”, каза д-р Вълчев.

Млад лекар от Детската болница в Бургас е сред пострадалите на АМ „Тракия“, призовават за кръводаряване

В болница „Сърце и мозък” в Бургас са настанени шестима от пострадалите. Двама остават в тежко състояние. Един от тях е 37-годишният инфекционист, който е служител на болница „Света Анастасия”. Той е без опасност за живота, но е претърпял операции.

В значително по-тежко състояние е другият пациент – румънският гражданин, който към този момент е на командно дишане.

Останалите четирима са в добро състояние.

Вчера стана ясно, че млад лекар от екипа на Детската болница "Света Анастасия" в Бургас е сред пострадалите при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия". Той е инфекционист и е транспортиран за лечение в Бургас. Това съобщиха от болница "Света Анастасия".

Общият брой на загиналите при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ е 11, уточниха вчера от пресцентъра Министерството на здравеопазването. На мястото на инцидента са загинали 10 души, а един човек е издъхнал в болница.

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Автомагистрала „Тракия“ вече е отворена и в двете посоки, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков. „Може вече да се пътува по магистралата, но шофьорите да бъдат внимателни, защото отново има в тези участъци намалена видимост. Трябва да карат с повишено внимание при влошени метеорологични условия“, призова областният управител на Ямбол.

Министерският съвет обяви днешния 11 ноември за ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите на автомагистрала „Тракия“.